Половина Украины может остаться совсем без света

Опубликовано: 15.12.2025 15:37 , Обновлено: 15.12.2025

Американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что часть Украины может полностью оказаться без света, а веерные отключения сменятся полноценным отсутствием электричества.

«Сейчас мы в одном шаге от полного отключения электроэнергии в Киеве», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Основной проблемой стала угроза поломки системы передачи электроэнергии с запада страны, где сейчас сосредоточена генерация, на восток. «Мы находимся, если не на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близко к этому», — заявил высокопоставленный европейский дипломат.

По мнению экспертов издания, такая развитие событий стало вероятным из-за атак России на гражданские объекты энергосистемы Украины.

Причём WP утверждает, что Кремль следует «стратегии по созданию [энергетических] островов» в Украине, чтобы отдельные регионы страны «были отрезаны от любой генерации электроэнергии… а также от существующей системы передачи».

Ранее сразу пять российских нефтеперерабатывающих заводов подверглись атаке в ночь с 10 на 11 декабря. Под удар также попали четыре военных аэродрома. И впервые Украина организовала атаку на нефтяную платформу «Лукойл» в Каспийском море. И всё это — за одну ночь.

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