Беспрецедентная атака. Украина обрушила сотни беспилотников на Россию

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Опубликовано: 12.12.2025 10:09 , Обновлено: 12.12.2025

Сразу пять российских нефтеперерабатывающих заводов подверглись атаке в ночь с 10 на 11 декабря. Под удар также попали четыре военных аэродрома. И впервые Украина организовала атаку на нефтяную платформу «Лукойл» в Каспийском море. И всё это — за одну ночь.

Украина стремится показать США и Европе, что способна не только обороняться, но и наносить серьёзный ущерб в глубине территории России. Таким образом, Киев ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что «у Украины нет козырей в рукаве».

В европейской прессе огненную ночь с 10 на 11 декабря назвали самой масштабной и самой дерзкой операцией с использованием беспилотников-камикадзе за всю войну.

Об операции писали как российские, так и украинские СМИ и телеграм-каналы. Согласно их данным, за ночь ВСУ отправили в атаку порядка 300 беспилотников различных типов и неустановленное количество крылатых ракет.

Власти России, в свою очередь, объявили о 287 сбитых беспилотниках. При этом около пятой части всех дронов, возможно, в отвлекающих целях, полетели в сторону Москвы и Московской области.

Власти даже выпустили редкое предупреждение жителям Москвы о необходимости укрыться в бомбоубежищах и распорядились закрыть четыре городских аэропорта, в результате чего тысячи пассажиров застряли на земле.

Российский телеграм-канал Mash сообщил о взрывах в городах под Москвой. По его информации, очевидцы зафиксировали взрывы в Зеленограде, Раменском и Сергиевом Посаде.

Российское федеральное агентство «Росавиация» подсчитало, что в результате атак БПЛА аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский были закрыты более чем на семь часов. В общей сложности 133 рейса были отменены, задержаны или перенаправлены в другие аэропорты.

К северу от российской столицы, в Ярославле, очевидцы также жаловались на работу средств ПВО и неоднократные взрывы в воздухе.

Но основные цели были в других регионах. Украинские БПЛА нанесли удары, среди прочего, по химическим заводам в Великом Новгороде. Жители сообщали в социальных сетях о пролетах беспилотников и нескольких взрывах, за которыми последовал крупный пожар на химическом заводе «Акрон». Губернатор Новгородской области подтвердил нападение, но не предоставил информации о масштабах ущерба.

Этот завод — один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений. Однако он также важен для военной промышленности, поскольку производит аммиак, азотную кислоту и нитрат аммония, используемые для производства пороха и взрывчатых веществ.

Украинские беспилотники также нанесли удары вблизи Тулы и Алексина. Местные жители сообщили о пяти-семи взрывах.

В Смоленской области беспилотник повредил Дорогобужскую теплоэлектростанцию, являющуюся основным источником энергии для расположенных поблизости промышленных предприятий, в том числе химических заводов.

Атаки продолжились и в последующие дни. 12 декабря пришли сообщения о взрыве на НПЗ ПАО «Славнефть‑ЯНОС».

А в Твери пострадало 7 местных жителей из-за взрыва дрона рядом с местным ТЦ и удара по жилой многоэтажке.