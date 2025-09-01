Полиция Украины обнаружила в убийстве Парубия «российский след»

Опубликовано: 01.09.2025 10:56 , Обновлено: 01.09.2025

В Украине задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. В Национальной полиции заявили о «российском следе» в этом преступлении и о том, что оно было тщательно спланировано.

По предварительным данным следствия, на которые сослалось украинское госиздание «Суспільне», днём 30 августа нападавший, замаскировавшись под курьера, открыл огонь по политику на одной из улиц Львова. В Национальной полиции Украины сообщили, что он произвёл восемь выстрелов и убедился в смерти жертвы. Как сообщали источники издания, нападавший использовал электровелосипед.

Правоохранители заявили, что подозреваемый пытался скрыть следы. А именно переоделся, избавился от оружия и пробовал скрыться в Хмельницкой области. В полиции добавили, что на след мужчины вышли через 24 часа после убийства, а задержали его спустя 36 часов. Для поиска стрелка проводили спецоперацию «Сирена». Львовская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного убийства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему регулярно докладывают о ходе расследования министр внутренних дел и глава СБУ. Он назвал преступление «тщательно подготовленным» и заявил, что правоохранители работают «фактически круглосуточно».

Что говорят в России?

Там не оставили без внимания убийство политика.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости посчитал, что к Парубию вернулся «запущенный им же бумеранг смерти», связав это с событиями в Киеве и Одессе в 2014 году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале предположила, что убийство могут «повесить на группу украинских аквалангистов», связав произошедшее с подрывами «Северных потоков».

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Андрей Парубий — украинский политик, родившийся в 1971 году на Львовщине. В 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком основал Социал-национальную партию Украины (позднее переименованную в ВО «Свобода»).

В 2004 году во время «Оранжевой революции» он был «комендантом Украинского дома». В 2013-2014 годах руководил «самообороной Майдана». После смены власти в Украине в 2014 году возглавил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

С 2016 по 2019 год занимал пост председателя (спикера) Верховной рады.

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В Украине убили экс-председателя Верховной рады