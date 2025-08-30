В Украине убили экс-председателя Верховной рады

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Опубликовано: 30.08.2025 12:57 , Обновлено: 30.08.2025

В украинском Львове 30 августа застрелили бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия. Президент страны Владимир Зеленский выразил соболезнования семье.

Сообщение о стрельбе поступило в службы экстренного реагирования приблизительно в полдень.

По информации СМИ, киллер стрелял в Парубия 8 раз. После этого он положил пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.

В Сети также появились фотографии предполагаемого стрелка. Предварительно, подозреваемый был одет в курьерскую форму. Нападавший скрылся, сейчас его ищут.

Андрей Парубий занимал пост спикера украинского парламента с 2016 по 2019 год. Ранее, в 2014 году, он был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). До этого он принимал активное участие в организации Евромайдана.