В Украине убили экс-председателя Верховной рады
В украинском Львове 30 августа застрелили бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия. Президент страны Владимир Зеленский выразил соболезнования семье.
Сообщение о стрельбе поступило в службы экстренного реагирования приблизительно в полдень.
По информации СМИ, киллер стрелял в Парубия 8 раз. После этого он положил пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде.
В Сети также появились фотографии предполагаемого стрелка. Предварительно, подозреваемый был одет в курьерскую форму. Нападавший скрылся, сейчас его ищут.
Андрей Парубий занимал пост спикера украинского парламента с 2016 по 2019 год. Ранее, в 2014 году, он был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). До этого он принимал активное участие в организации Евромайдана.