Полиция Литвы обвинила известную российскую сеть дискаунтеров в продаже поддельной бытовой химии. Что известно?

Опубликовано: 28.01.2025 17:50 , Обновлено: 28.01.2025

В Литве разгорелся скандал, связанный с продажей контрафактной бытовой химии. 28 января полиция Каунасского уезда провела пресс-конференцию, на которой сообщила о масштабной операции по пресечению торговли поддельными товарами. Как заявил временно исполняющий обязанности начальника Каунасского окружного комиссариата полиции (АVPK) Дариус Плявга, «такие операции полиция не проводит часто». Что произошло?

В ходе операции правоохранители провели 47 обысков, 29 из которых — в магазинах сети Mere. Остальные обыски прошли в помещениях других юридических и физических лиц, связанных с этим делом. По данным полиции, поддельная продукция успешно продавалась в торговых центрах. Как отметил временный глава Каунасского AVPK, для транспортировки всего изъятого товара потребовалось бы «4-5 грузовиков», сообщили литовские СМИ.

По словам прокурора Андрюса Кюршинаса, расследование по факту использования чужого товарного знака, отмывания денег, мошенничества с бухгалтерским учётом и подделки документов начали 11 ноября 2024 года. На данный момент оно «находится в начальной стадии».

Изъяты тысячи единиц поддельной продукции

Как сообщила полиция, в ходе обысков они изъяли большое количество поддельных товаров, включая 5255 пятилитровых упаковок жидкого стирального порошка Persil, 2602 трёхлитровые упаковки кондиционера для белья Coccolino, 7727 упаковок стирального порошка Ariel (по 4,8 кг), 8812 единиц чистящего средства Cillit Bang и 27 упаковок капсул для посудомоечных машин Finish.

Представители владельцев товарных знаков Persil, Coccolino и Ariel уже подтвердили, что данная продукция является контрафактной, причём подделка касается не только этикеток, но и качества самого продукта. Продолжается проверка подлинности продукции Cillit Bang и Finish.

Общая стоимость изъятых товаров, по ценам, указанным в магазинах, составляет более 191 тысячи евро. Стоимость продукции, которая уже официально признана подделкой, достигает почти 170 тысяч евро. По словам прокурора, количество выявленных подделок и их стоимость, вероятно, возрастут по мере продолжения расследования. Также будет решаться вопрос о возможной опасности подделок для здоровья потребителей.

В полиции пока не прокомментировали, какую конкретно роль в этом деле играла сеть магазинов Mere, и воздержались от выводов до завершения расследования.

[info_b]Владельцем сети дискаунтеров Mere в Литве, Польше и других странах Европы является российский бизнес, который на территории России и Беларуси развивает сеть магазинов низких цен «Светофор» и “Спутник”.

В Европе же дискаунтеры тех же владельцев, по данным Википедии, работают под названием Mere. Магазины низких цен открыты в Германии, Латвии, Литве, Польше, Румынит а также в Сербии и Китае.

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Подозреваемые и возможные санкции

На данный момент следователи сообщили о подозрениях восьми лицам: одному гражданину Латвии, пяти жителям Вильнюсского уезда, одному жителю Каунасского уезда и одному жителю Клайпедского уезда. Сообщается, что всех подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. В отношении четверых подозреваемых применили временный запрет на распоряжение имуществом на общую сумму 400 тысяч евро.

Полиция заявила, что располагает информацией о местах возможного изготовления подделок, но пока не будет её раскрывать. Устанавливается происхождение контрафактной продукции и каналы её поступления в Литву.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым, — лишение свободы на срок до семи лет.

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