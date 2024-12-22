Литовцев предупредили о росте цен на бензин в начале 2025 года. Приедут ли в Беларусь за топливом?

Опубликовано: 22.12.2024 17:47 , Обновлено: 22.12.2024

Литовская ассоциация инновационной энергетики и торговли (LIEPA) сообщила, что 2025 год неизбежно принесет литовцам рост цен на топливо. Но причина не в геополитике. Главную роль будут играть налоговая политика страны.

Аналитики LIEPA спрогнозировали, что из-за роста акцизов и ужесточения экологических требований к поставщикам топлива в 2025 году розничные цены на топливо в Литве значительно вырастут, сообщило LRT.

Хотя бензин по-прежнему будет облагаться той же ставкой акциза, что и в 2024 году, его цена будет дополнительно увеличена за счет недавно введенной изменяемой составляющей акциза - “углекислотной”.

Эксперты спрогнозировали, что в начале следующего года бензин может подорожать на 8 евроцентов/л для литовцев. При этом рост цен на дизельное топливо будет более заметным - в среднем 16 евроцентов/л. Кроме того, из-за увеличения доли возобновляемых ресурсов в топливе цена на дизельное топливо, как и на бензин, вырастет еще на несколько евроцентов за литр.

[inf]На данный момент жители Литвы уже ощутили, хоть и небольшой, но все же заметный рост цен на АЗС. В Вильнюсе на автозаправках Circle K в пятницу стоимость бензина 95-й марки составила 1,489 евро за литр (5,38 рубля), что на 2,8% больше, чем неделю назад. Стоимость дизельного топлива за неделю увеличилась на 2% и в пятницу составила 1,519 евро (5,49 рубля). Цены в два раза выше, чем в Беларуси. [/inf]

В свою очередь, вице-президент Конфедерации предпринимателей Литвы Мариус Дубниковас заявила, что рост цен на топливо не является основной расходной частью бизнеса, однако всегда отражается на ценах на конечную продукцию. «Цена на дизельное топливо подскочит более чем на 10% из-за повышения акциза, а оно немалое. Рост цен на топливо может съесть значительную часть суммы, которую жители сэкономят за счет снижения процентных ставок по жилищным кредитам”, - считает Дубниковас.

При этом другой эксперт не исключил, что литовцы могут начать активнее ездить в соседние страны, если там будет топливо дешевле.

«При введении новых налогов или повышении существующих важно согласовывать налоговую политику с соседними странами. Литва маленькая, поэтому немалое количество потребителей, не говоря уже о компаниях транспортного сектора, будут заправляться более дешевым топливом в соседних странах, мы снова столкнемся с «топливным туризмом», поэтому запланированные налоги в стране не будут собираться”, - предупредила президент LIEPA Кристина Чередниченкойте.

Впрочем, навряд ли стоит ожидать большой наплыв литовских “бензиновых туристов”. Во-первых, ситуация с очередями на границе не позволяет обернуться туда и обратно. Во-вторых, для транспортных западных компаний в Беларуси действуют более высокие цены на дизель.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси сообщили, что с 1 января 2025 года в стране будут действовать новые тарифы на внутренний транзит нефтепродуктов. Это предусмотрено постановлением ведомства №71 от 25 ноября 2024 года.

МАРТ поднял тарифы на внутренний транзит нефтепродуктов в Беларуси. На сколько?