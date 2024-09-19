Покажет "план победы"? СМИ сообщили о вероятных встречах Зеленского с Харрис и Трампом

Опубликовано: 19.09.2024 12:56 , Обновлено: 19.09.2024

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе должен прилететь в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Как сообщили американские СМИ, там он планирует встретится с президентом США Джо Байденом. Кроме того, могут состоятся его встречи с кандидатами в президенты — Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Как сообщили BBC, Зеленский планирует представить Байдену свой «план победы» в войне с Россией. Ранее в августе украинский президент заявлял, что намерен обсудить его и с обоими кандидатами в президенты США.

Вероятно, такая возможность ему и предоставиться во время визита в Нью Йорк. Так, о возможной встрече Зеленского с вице-президентом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис сообщила CNN со ссылкой на анонимные источники.

В свою очередь Дональд Трамп также сообщил, что может встретиться с Зеленским, передало Reuters. О других подробностях кандидат в президенты не рассказал.

Что за “план победы”?

Ранее в сентябре Зеленский объявил о готовности “плана победы” над Россией. По его словам, в нем - четыре основных пункта, “плюс один, который нам нужен после войны”. Он отметил, что речь идет о безопасности, о геополитическом месте Украины, об “очень сильной военной поддержке”, а также о решениях по экономической помощи.

“Если президент Байден оценит и поддержит наш план, и если он и его команда смогут добавить еще что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы”, - добавил украинский президент.

Ранее Telegraf.news писал, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию о намерении Владимира Зеленского предложить “временно заморозить” войну с Россией. О таком плане украинского президента написала 14 сентября немецкая газета Bild.

«Никакой заморозки» — Подоляк опроверг информацию о намерении Зеленского приостановить войну