«Похоже на небольшой апокалипсис» — Поляки показали, во что превратились города и леса после наводнения

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Опубликовано: 25.09.2024 16:14 , Обновлено: 25.09.2024

Недавно Центральная Европа пережила ряд сильнейших наводнений, вызванных циклоном "Борис". В Будапеште вода подтопила здание венгерского парламента, а в Италии реки и вовсе вышли из берегов. Тысячи людей были эвакуированы, некоторых спасти не удалось. Нашим ближайшим соседям, полякам, тоже не повезло. Местные издания показали, во что превратились города и леса после того, как по ним прошёлся "Борис", вызвав тем самым "небольшой апокалипсис".

Так, например, во Вроцлаве “большая вода” оставила следы своего присутствия в виде сотен мёртвых рыб, которыми буквально была устлана одна из дорог города. Сообщество Любушских охотников за штормами опубликовало на просторах Facebook фотографию, которая тут же разлетелась по соцсетям. Из-за того, что паводковые воды отступили, выброшенная на берег рыба уже не смогла вернуться в Одер.

Кроме самих польских городов, пострадали и лесные угодья. Так, например, в округе Легницы затопило более 3 тысяч гектаров: теперь там работают над очисткой дорог, защитой дамб и поддержкой местных спасательных операций. В связи с этим местные власти настоятельно рекомендовали полякам воздержаться от посещения лесов, передало местное издание o2.pl.

























































Ранее Telegraf.news писал, что шторм “Борис, которые в последнее время бушует в Центральной Европе, добрался до Италии, вызвав сильное наводнение в регионе Эмилия-Романья. В результате стихийного бедствия властям пришлось эвакуировать более 1000 человек: 800 в Равенне и ещё 200 — в Болоньи.

«Река взорвалась» — В Италии из-за шторма «Борис» эвакуировали более 1000 человек