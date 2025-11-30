Поговорил по телефону? В прессе появились слова Трампа, сказанные в разговоре с Мадуро

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Опубликовано: 30.11.2025 10:42 , Обновлено: 30.11.2025

Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. По данным издания, американский президент заявил, что если Мадуро не откажется от власти, США рассмотрят возможность применения силы.

При этом Трамп и Мадуро обсудили вопрос амнистии для последнего и его соратников.

По данным анонимных источников, на которые сослалось Wall Street Journal, в ходе телефонного разговора Николас Мадуро потребовал всеобщей амнистии для себя, своих соратников и членов их семей.

В ответ Трамп заявил венесуэльскому президенту, что если тот не уйдет добровольно, он рассмотрит другие варианты, включая применение силы.

Другое издание, газета The New York Times, ранее также сообщала о телефонном разговоре президентов, но не предоставила подробностей.

По данным WSJ, в последние недели США проводили учения рядом с Венесуэлой, используя истребители и бомбардировщики. Кроме того, США увеличили свое присутствие в Карибском бассейне, чтобы обеспечить более интенсивные воздушные операции в случае, если Трамп решит предпринять дальнейшие военные действия.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Венесуэлы в России и передал через него приглашение президенту этой страны Николасу Мадуро посетить Беларусь.

Лукашенко пригласил Мадуро в Беларусь