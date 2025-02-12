"Погибли люди в Офисе" - Зеленский заявил о попытках убить его в начале войны

Опубликовано: 12.02.2025 19:20 , Обновлено: 12.02.2025

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian заявил о попытках убить его в начале войны и поделился некоторыми деталями случившегося тогда. Он утверждает, что при этом погибли люди внутри Офиса президента.

“Были люди, которые хотели убить, были выстрелы, погибли некоторые люди тут, в середине нашего Офиса [президента. - прим. ред.]. Были люди наши, которые защищали, была высадка десанта. Все это происходило”, - [link href=“https://www.youtube.com/watch?v=BDj1qIu9tQI” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link] Зеленский. Каких-либо других подробностей случившегося он не озвучил.

По словам украинского президента, Россия требовала тогда от него подписать мирный договор, но он отказался, считая это “предательством национальных интересов Украины”.

Также тогда, в начале войны в 2022-м, как утверждает Зеленский, на него давили “разные люди” и призывали бежать из страны, потому что “завтра Украину оккупируют, надо бежать”, [link href=“https://t.me/stranaua/185860” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] Telegram-канал “Политика страны”.

К слову, в январе 2023-го британское издание The Independent писало, что Зеленский пережил более 12 покушений на свою жизнь с начала войны. В публикации утверждалось, что директор американского ЦРУ ездил в Киев перед началом войны, чтобы сообщить украинскому президенту о плане России его убить.

Ранее Telegraf.news писал, что Зеленский в начале января 2025-го дал трехчасовое интервью американскому ученому и подкастеру Лексу Фридману. В нем он, помимо перспектив окончания войны, рассказал и о первых ее днях. При этом утверждал, что поговорил тогда по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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