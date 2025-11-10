Подросток подала в суд на правительство Великобритании и потребовала запретить телефоны в школе

Опубликовано: 10.11.2025 15:48 , Обновлено: 10.11.2025

17-летняя британка Флосси МакШи подала в суд на правительство и потребовала ввести запрет на использование смартфонов в школе. Девушка заявила, что из-за того, что мобильные не запрещены в стенах учебного заведения, она несколько лет назад получила серьёзную психологическую травму, ответственность за которую школьница возложила напрямую на правительство.

Пока белорусские школьники со скрипом привыкают к ограничениям на пользование мобильными в стенах учебных заведений, их британская “коллега”, пытается через суд добиться введения похожих мер и в Великобритании. Она объединилась с другими учениками и их родителями и пошла в суд, требуя введения общенационального запрета на использование в школах гаджетов с выходом в интернет, сообщило британское издание The Sun.

“Нам нужно навсегда убрать смартфоны из школ. Ученики показывают друг другу экраны своих смартфонов только для того, чтобы посмотреть на вашу реакцию”, - объяснила Флосси МакШи свои мотивы.

Девушка объяснила, что ещё в средней школе она сама получила серьёзную психологическую травму, когда кто-то из одноклассников показал ей на перерыве в школе шокирующее видео, на котором двое маленьких детей лет семи-восьми играли с ружьем и в результате случайного выстрела один из них погибает.

“Это было так жутко, что я не прекращаю думать об этом даже три года спустя”, - поделилась своими переживаниями девушка.

По её словам, среди роликов, которыми пытаются шокировать друг друга подростки на перерывах между уроками, не только откровенные видеоролики со стрельбой, убийствами, обезглавливанием, но и обнаженные фото и экстремальная порнография. Всему этому, по мнению девушки, не место в стенах школы.

Адвокат Джеймс Гарднер из юридической фирмы по правам человека Conrathe Gardner, которая представляет интересы Флосси и ее родителей, заявил, что правительство прекрасно осведомлено о серьезном вреде, который наносят детям смартфоны в школах, но до сих пор власти не воспользовались собственными полномочиями, чтобы исправить ситуацию.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что какое наказание может грозить белорусским школьникам за нарушение “телефонного режима” во время учебного процесса с 1 сентября этого года. Это в преддверии нового учебного года рассказала начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

Какое наказание грозит школьникам за мобильный телефон с 1 сентября? В Минобразования Беларуси объяснили