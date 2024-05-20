"Подъем будет" - Академик РАН Онищенко допустил рост заболеваемости COVID-19 летом из-за штамма FLIRT

Опубликовано: 20.05.2024 14:48 , Обновлено: 20.05.2024

Академик Российской академии наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко допустил подъем заболеваемости COVID-19 летом 2024 года из-за штамма FLIRT и назвал его "новые симптомы", такие как тошнота, диарея и не только. "Новую волну инфекций" из-за FLIRT спрогнозировал профессор Блумбергской школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса Энди Пекош.

“Летом коронавирус по отношению к последним годам рос, хотя он начинался как сезонное заболевание. Поэтому спровоцировать летний всплеск заболеваемости он вряд ли сможет, но подъем заболеваемости будет”, - заявил Онищенко во время видеомоста Москва - Астана - Бишкек - Ереван - Минск.

По словам специалиста, штамм FLIRT - это эволюционное изменение омикрона. Онищенко отметил, что этот штамм не приведет к увеличению числа случаев заражения COVID-19 или более тяжелым заболеваниям.

Академик перечислил симптомы, характерные при штамме FLIRT. Это, с его слов, одышка, усталость, затрудненное дыхание, боль в мышцах, кашель, головная боль. Кроме того, есть и “новые симптомы”.

“Мы говорили ранее, что люди, перенесшие первый штамм омикрона, долгое время утрачивали вкус. Теперь тоже такая симптоматика начинает наблюдаться. Заложенность или насморк, тошнота и диарея – эта симптоматика не то, чтобы доминирует, но она акцентируется. Раньше, в предыдущих штаммах, этого не было”, - привело слова Онищенко агентство Sputnik.

То, что из-за штамма FLIRT этим летом возможен подъем заболеваемости COVID-19, отметил также профессор молекулярной микробиологии и иммунологии Блумбергской школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса Энди Пекош, слова которого привел американский Университет Джонса Хопкинса. “Варианты FLIRT заняли бы первое место в моем списке вирусов, которые могут вызвать новую волну инфекций в США”, - сказал специалист.

По словам Пекоша, в симптомах при заражении штаммом FLIRT “нет ничего нового или необычного”. “Мы по-прежнему наблюдаем более легкие заболевания, но, скорее всего, это не потому, что вирус мягче, а потому, что наш иммунитет сейчас намного сильнее”, - отметил профессор.

А симптомы после заражения, добавил он, появляются через пять или больше дней, “хотя могут и раньше”. Причем человек, по данным Пекоша, будет заразным за один - два дня до появления симптомов и через несколько дней после того, как они исчезнут.

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