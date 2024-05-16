Подбитые самолёты и двое погибших. В России рассказали о последствиях обстрела военного аэродрома в Крыму

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Опубликовано: 16.05.2024 10:50 , Обновлено: 16.05.2024

Как минимум два российских военнослужащих погибли, ещё 13 пострадали в результате вчерашней ракетной атаки на российский военный аэродром "Бельбек" в Крыму. Такие данные в четверг, 16 мая, озвучило российское издание ASTRA, ссылаясь на собственные источники в оперативных службах региона.

По данным ASTRA, в результате ракетного обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) на аэродроме “Бельбек” были поражены как минимум два российских истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31, зенитный ракетный комплекс С-400, а также местный склад горюче-смазочных материалов.

Кадры пожара, вспыхнувшего после атаки на аэродром, накануне опубликовали ряд крымских и российских телеграм-каналов.

Мониторинговая группа телеграм-канала “Крымский ветр” со ссылкой на данные спутниковой съемки подтвердила пожар на аэродроме “Бельбек”. Исходя из спутниковых снимков, на аэродроме вспыхнули сразу три очага пожара, в частности, в районе взлетной полосы и у мест стоянки самолетов.

В Минобороны России атаку по Крыму подтвердили, но без особых подробностей. В ведомстве заявили, что в ночь на 15 мая сбили в регионе 10 дальнобойных ракет ATACMS, в ночь на 16 мая ВСУ - ещё 5 ракет ATACMS.

По предварительным данным телеграм-канала Baza, эти ракеты ATACMS, которыми ВСУ атаковали аэродром “Бельбек”, были начинены металлическими шариками.

Подобные шарики после атаки, по данным нескольких российских телеграм-каналов, обнаружили жители посёлка Солнечный. Об этом сообщил и назначенный Москвой губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев, который призвал местных жителей “ни в коем случае не понимать их”.

“После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м”, - предупредил губернатор.

Что касается жертв и пострадавших среди военных в результате атаки, то местные власти, равно как и российское военное руководство эту информацию не комментировали. По словам Развожаева, обломки одной из сбитых ракет упали в районе улицы Федоровской, но обошлось без жертв и пострадавших.

С украинской стороны официально информацию об атаке по “Бельбеку” никто не комментировал.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в ночь на 14 мая в Волгоградской области России с рельсов сошло несколько вагонов грузового поезда. Как сообщили в “Российских железных дорогах” (РЖД), это произошло “в результате вмешательства посторонних лиц”. По информации Telegram-канала Baza, причиной инцидента стала атака беспилотника.

В Волгоградской области РФ поезд сошел с рельсов. После атаки беспилотника?