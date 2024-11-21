"Ад всплыл на поверхность" — В Исландии десятый раз за 3 года начал извергаться вулкан

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Опубликовано: 21.11.2024 16:32 , Обновлено: 21.11.2024

В среду вечером недалеко от столицы Исландии десятый раз за три года начал извергаться вулкан, выбрасывая на поверхность фонтаны лавы и дыма. По данным метеорологов, после того, как магма пробила земную кору, образовалась огромная трещина длиной около 3 километров. Никто из местных жителей не пострадал.

По словам специалистов, повторные извержения могут происходить в течение десятков, а возможно, и сотен лет. Причиной является то, что Исландия, в которой проживает почти 400 тысяч человек, расположена на линии разлома между Евразийской и Северо-Американской тектоническими плитами. Это делает её сейсмоопасной зоной с гейзерами, источниками тёплой воды и десятками вулканов, передало международное информагентство Reuters.

Фото: Reuters

Ранее Telegraf.news писал, что в результате наводнения в Валенсии погибли более 200 человек, ещё около 300 были заблокированы из-за затопленных дорог, сообщила испанская газета El Mundo. Многие муниципалитеты остались без питьевой воды и продуктов, а 150 тысяч местных жителей Валенсии и вовсе лишились света в своих домах. Ожидается, что число погибших вырастет по мере продолжения поисков тел.

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