Под Москвой раздалось 4 взрыва. В Киеве тоже разрушения. Что атаковали беспилотники?

Опубликовано: 04.07.2025 08:22 , Обновлено: 04.07.2025

Российские СМИ сообщили, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали подмосковный Сергиев Посад. Очевидцы рассказали о четырех серьезных взрывах. А в сети получилось фото последствий.

Известно, что взрывы были в микрорайоне Звездочка. В результате 2 человека пострадали. 60-летний мужчина с черепно-мозговой травмой и 40-летний мужчина с раной шеи и ушибом груди, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Оба доставлены в больницу, их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.

В то же время, в подмосковном городе зафиксировали повреждения подстанция. Без электричества остались микрорайон Звездочка и Рабочий поселок.

Всего в Минобороны России настаивали 48 беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, 26 БПЛА сбили над Ростовской областью, 12 — над Курской, шесть — над Белгородской, три — над Орловской, один — над Липецкой.

Что атаковали в Украине?

Тем временем, в Украине заявили об атаке 11 ракет - одного «Кинжал», шести баллистических «Искандеров» и четыре крылатых. Два «Искандера» были сбиты, остальные ракеты нет, основное направление удара - Киев, утверждают в ВСУ.

Также в Украине насчитали 539 атакующих дронов, 476 из которых заявлены как сбитые или подавленные РЭБ. Всего было 550 целей, 478 из них обезврежены. То есть 72 цели всё-таки нанесли удары.

ВСУ заявляют, что зафиксированы попадания в восьми локациях, куда попали девять ракет и 63 БПЛА.

В Киеве уже настали больше 20 раненых после ночного удара, сообщил глава МВД Украины Клименко.













Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления по случаю предстоящего Дня Независимости, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным условия для наступления перемирия в Украине.

Лукашенко назвал главное условие Путина для перемирия с Украиной