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Под Москвой раздалось 4 взрыва. В Киеве тоже разрушения. Что атаковали беспилотники?

Под Москвой раздалось 4 взрыва. В Киеве тоже разрушения. Что атаковали беспилотники?
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Российские СМИ сообщили, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали подмосковный Сергиев Посад. Очевидцы рассказали о четырех серьезных взрывах. А в сети получилось фото последствий.

Известно, что взрывы были в микрорайоне Звездочка. В результате 2 человека пострадали. 60-летний мужчина с черепно-мозговой травмой и 40-летний мужчина с раной шеи и ушибом груди, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Оба доставлены в больницу, их состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.

В то же время, в подмосковном городе зафиксировали повреждения подстанция. Без электричества остались микрорайон Звездочка и Рабочий поселок.

Всего в Минобороны России настаивали 48 беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, 26 БПЛА сбили над Ростовской областью, 12 — над Курской, шесть — над Белгородской, три — над Орловской, один — над Липецкой.

Что атаковали в Украине?

Тем временем, в Украине заявили об атаке 11 ракет - одного «Кинжал», шести баллистических «Искандеров» и четыре крылатых. Два «Искандера» были сбиты, остальные ракеты нет, основное направление удара - Киев, утверждают в ВСУ.

Также в Украине насчитали 539 атакующих дронов, 476 из которых заявлены как сбитые или подавленные РЭБ. Всего было 550 целей, 478 из них обезврежены. То есть 72 цели всё-таки нанесли удары.

ВСУ заявляют, что зафиксированы попадания в восьми локациях, куда попали девять ракет и 63 БПЛА.

В Киеве уже настали больше 20 раненых после ночного удара, сообщил глава МВД Украины Клименко.

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Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления по случаю предстоящего Дня Независимости, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным условия для наступления перемирия в Украине.

Лукашенко назвал главное условие Путина для перемирия с Украиной

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