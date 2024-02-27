В ЕС "горячо обсудили" ввод войск на украино-белорусскую границу - Дуда

Опубликовано: 27.02.2024 15:52 , Обновлено: 27.02.2024

"Самая горячая дискуссия" на недавнем саммите в Париже разгорелась по вопросу отправки в Украину солдат из других европейских государств. Об этом 26 февраля заявил президент Польши Анджей Дуда, который также принимал участие во встрече глав государств и правительств по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

“Самая горячая дискуссия касалась вопроса отправки солдат в Украину. В этом вопросе не было абсолютно никакого согласия. Мнения разнятся, конкретных решений абсолютно нет”, - процитировало Дуду польское издание DoRzeczy.

При этом раскрывать подробности о том, от какой именно страны исходила инициатива отправить солдат в Украину, Дуда не стал. Среди прочих тем, которые стороны подняли в ходе “горячей дискуссии”, польский лидер перечислил охрану границы Украины, в том числе, с Беларусью, помощь в разминировании районов Украины, поддержка в обучении украинских солдат и сотрудничество в ракетной промышленности.

Важнейшим итогом саммита в Париже польский президент назвал подготовку поставок боеприпасов, которые пообещали осуществить в ближайшее время. По данным агентства Reuters, речь идет о “сотнях тысяч боеприпасов”.

Между тем, о возможной отправке своих солдат в Украину высказался также премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, власти страны разделяют в этой вопросе позицию Польши и “не рассматривают такую возможность”. В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи со своим чешским коллегой выразил мнение, что если бы все страны Евросоюза помогали Украине, также, как Польша и Чехия, “то, возможно, не было бы необходимости обсуждать другие формы поддержки Украины”, сообщил портал Onet.pl.

Кремль пригрозил Макрону «неизбежным» военным столкновением

Ранее, как сообщил Телеграф, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту с Россией и эскалации ситуации. Так представитель Кремля отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте, и сообщил об обсуждении западными странами возможности отправки войск на территорию Украины.

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