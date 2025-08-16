Трамп и Путин не пришли к соглашению по Украине. Подробности встречи

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Опубликовано: 16.08.2025 07:14 , Обновлено: 16.08.2025

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин пробыли на Аляске порядка 6 часов. После проведения 3-часовых переговоров они вышли к журналистам, но лишь для того, чтобы сделать заявления. Оба главы отказались отвечать на вопросы журналистов.

Впрочем, глава Белого дома сразу после переговоров дал интервью телеканалу Fox News. Но и там он ушел от ответов о конкретных договоренностях с Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Зеленский и Путин собираются организовать встречу, чтобы попытаться достичь прекращения огня и положить конец войне в Украине.

“Теперь это действительно зависит от президента Зеленского, - заявил президент США корреспонденту Fox News Шону Хэннити после встречи с Путиным. - И я бы также сказал, что европейские страны должны немного вмешаться. Но это зависит от президента Зеленского … И если они захотят, я буду на следующей встрече”.

Трамп признал, что прямые переговоры с Путиным в пятницу не привели к соглашению о приостановке войны на Украине, но объявил о “большом прогрессе”. Также он пообещал пока не вводить санкции против России.

“Я считаю, что у нас была очень продуктивная встреча… Мы согласились по многим, очень многим пунктам”, - сказал Трамп, не раскрыв подробностей.

[infp]Президент США, как сообщили в Белом доме, передал Путину письмо своей жены. В нем Мелания Трамп подняла вопрос о “тяжелом положении детей в Украине и России”.

Источники Reuters не раскрыли содержание послания, уточнив лишь, что в нем упоминаются «похищения детей в результате войны в Украине».[/infp]

В свою очередь, заметно воодушевленный и довольный после завершения переговоров Путин рассказал, что поприветствовал Трампа по прибытии в Анкоридж словами “добрый день, дорогой сосед”.

“Мы близкие соседи, и это факт”, - сказал Путин.

Президент России заявил, что встреча с Трампом “давно назрела” и что он “надеется, что [будущее] соглашение, которого мы достигли вместе, поможет нам приблизиться к этой цели и проложит путь к миру на Украине”.

Владимир Путин настаивал, что они с Трампом достигли “взаимопонимания”. Он сказал, что ожидает, что Украина и ее европейские союзники примут результаты российско-американских переговоров конструктивно и не будут пытаться “сорвать наметившийся прогресс”.

Российский президент согласился с тем, что безопасность Украины должна быть гарантирована, но также заявил, что “коренные причины” конфликта должны быть устранены.

Тем не менее соглашения о прекращении огня в Украине пока нет, как и подробностей, что же всё-таки обсудили Трамп и Путин.