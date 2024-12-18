По всей Латвии объявили внезапную проверку боеготовности вооруженных сил

Опубликовано: 18.12.2024 09:42 , Обновлено: 18.12.2024

Руководство Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии во вторник, 17 декабря, объявило по всей Латвии внезапную "частичную проверку боеготовности" своих подразделений. Граждан страны предупредили о возможной военной техники, передвигающейся по дорогам общего пользования и призвали "сотрудничать при необходимости" с военными.

Целью проверки в НВС назвали “контроль и улучшение процедур и боеготовности подразделений” и отработку “возможностей реагирования подразделений” на потенциальные угрозы.

В Министерстве обороны страны предупредили, что во время проверки боевой готовности военная техника и личный состав подразделений Национальных вооруженных сил будут перемещаться по стране и призвали местных жителей “не беспокоиться” при виде военной техники.

При это в Минобороны подчеркнули, что хотя проверка стала неожиданной для проверяемых военных частей, для ведомства она была плановой и не была связана с каким-либо “изменением обстановки безопасности” или “другими событиями, связанными с безопасностью”.

Напомним, в прошлом месяце латвийские военные проверяли свои системы противовоздушной обороны. Тогда учения проводились в регионе Латгалии, граничащей с Беларусью и Россией.

Латвия начала военные учения с проверкой ПВО на границе с Беларусью