По всей Латвии объявили внезапную проверку боеготовности вооруженных сил
Руководство Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии во вторник, 17 декабря, объявило по всей Латвии внезапную "частичную проверку боеготовности" своих подразделений. Граждан страны предупредили о возможной военной техники, передвигающейся по дорогам общего пользования и призвали "сотрудничать при необходимости" с военными.
Целью проверки в НВС назвали “контроль и улучшение процедур и боеготовности подразделений” и отработку “возможностей реагирования подразделений” на потенциальные угрозы.
В Министерстве обороны страны предупредили, что во время проверки боевой готовности военная техника и личный состав подразделений Национальных вооруженных сил будут перемещаться по стране и призвали местных жителей “не беспокоиться” при виде военной техники.
При это в Минобороны подчеркнули, что хотя проверка стала неожиданной для проверяемых военных частей, для ведомства она была плановой и не была связана с каким-либо “изменением обстановки безопасности” или “другими событиями, связанными с безопасностью”.
Напомним, в прошлом месяце латвийские военные проверяли свои системы противовоздушной обороны. Тогда учения проводились в регионе Латгалии, граничащей с Беларусью и Россией.
Латвия начала военные учения с проверкой ПВО на границе с Беларусью