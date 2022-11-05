"По 500 метров в день" - В Украине рассказали, что ВСУ, оказывается, наступают

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Опубликовано: 05.11.2022 22:32 , Обновлено: 05.11.2022

В Украине утверждают, что линия фронта на границе Луганской области не застыла. Глава областной администрации Сергей Гайдай уверяет, что каждый день ВСУ продвигаются на 500 метров.

Глава Луганской ОВА имел в виду продвижение украинских войск в районах Кременной и Сватового.

По его словам, русские “понимают, что в случае потери ими Сватового или Кременной у ВСУ появится плацдарм для более массированного наступления».

В то же время, россияне сами пытаются контратаковать, особенно в районе ставшей уже легендарной Белогоровки но не только. А линия фронта лежит в 1,5 км от села Стельмаховки, которое в октябре было освобождено украинцами.

“Россияне пытаются пробить нашу оборону у Сватово-Кременной. Луганская земля усыпана телами погибших оккупантов. Каждый раз при атаках россияне отправляют на “разведку”, в которой не выжить, своих солдат количеством до взвода. Они погибают, и идут следующие, дальше еще и еще”, - рассказал украинский чиновник.

А тем временем, в сети появилось видео подготовки к наступлению ВСУ. Большая колонна техники.

https://twitter.com/news_telegraf/status/1588972769441562624?t=coTn3dfvMw4qd5MgcSSlcg&s=19

А в Генштабе ВСУ показали видео реального боя в Луганской области:

https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1588870124873822211?t=6DCUWaimZTiAmpgrwa9Sqw&s=19

Ранее Телеграф сообщил, что бывший боец ЧВК “Вагнера” Марат Габидуллин, прослуживший там 4 года, рассказал польскому изданию WP Magazine, почему эта группировка не будет посылать “лучших бойцов” на войну в Украину. Ведь ЧВК создавались совсем для других задач.

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