Кто круче на поле боя - "вагнеровцы" с "кадыровцами" или украинцы? Рассказал экс-боец ЧВК "Вагнера"

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.11.2022 21:26 , Обновлено: 13.11.2024

Бывший боец ЧВК "Вагнера" Марат Габидуллин, прослуживший там 4 года, рассказал польскому изданию WP Magazine, почему эта группировка не будет посылать "лучших бойцов" на войну в Украину. Ведь ЧВК создавались совсем для других задач.

Бывший “вагнеровец” [link href=“https://ksiazki.wp.pl/byly-zolnierz-grupy-wagnera-tylko-zwyrodnialec-zabija-z-przyjemnoscia-6830315661302432a” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказал [/link], что и он и его коллеги - это наемники, которых отправляли туда, где есть интересы Кремля, и куда не хотели или не могли посылать регулярную армию.

Название группы “Вагнеровцы” происходит от Дмитрия «Вагнера» Уткина, подполковника спецназа ГРУ, предполагаемого основателя формирования. Его боевики воевали на Донбассе, в Сирии, Ливии, в странах Центральной Африки. Группировка, которую часто назыаюттв прессе частной армией Путина, сегодня является значительной силой в войне на Украине — по данным украинской и французской разведки, цитируемых CNN, в Украине насчитывается около 5000 вагнеровцев.

Сам Марат Габидуллин воздерживается от комментариев публикаций различных СМИ о военных преступлениях, совершенных его бывшими коллегами. В Африке - как он утверждает - он не воевал. Он присоединился к группе Вагнера в 2015 году. Как он утверждает, другого представления о жизни у него не было.

Как и большинство русских мужчин, он прошел военную подготовку. В 1990-х, после ухода из армии, стал уголовником. В бандитской драке он убил другого преступника и попал в тюрьму.

В рядах вагнеровцев воевал, среди прочих на востоке Украины. В 2017 году его отправили в Сирию, где он командовал, по данным CNN, группой из 95 наемников и воевал против боевиков «Исламского государства». Три года назад он покинул ряды Группы и начал писать. Результатом стала книга «Вагнеровец. Исповедь бывшего командующего секретной армией Путина».

В ней Габидуллин говорит только то, что хочет сказать и раскрыть. В книге он больше рассказывает о том, что он испытал как наемник - о глупости командиров, нежелании регулярных солдат армии - но также и об ужасе войны. Спокойный, собранный, внимательный во время разговора - на вопросы отвечает с большой уверенностью. Трудно судить, является ли это следствием веры в свою собственную жизненную правду, или же он был хорошо подготовлен к роли «лица» группы Вагнера. Это, наверное, знают только Владимир Путин, Евгений Пригожин (близкий соратник Путина, бизнесмен, который утверждает, что основал и руководил группой), Уткин «Вагнер» и сам Габидуллин.

“Воюют с помощью простаков”

“Помните, что бойцы Группы воюют не только в Украине. Они также есть в Африке и Сирии. На мой взгляд, Уткин и Пригожин не собираются тратить лучших людей на войну в Украине. Командиры и штабы, конечно, есть, но воюют они там с помощью людей, предоставленных государством: заключенных, разных простаков, которые смотрели кино и слушали лозунги”, - заявил он.

По его словам, украинские военные - очень серьезный противник, и россияне не смогут их победить.

“Посмотрите, что происходит возле Бахмута. Линия фронта если и смещается, то очень незначительно. Это, пожалуй, лучший ответ на ваш вопрос. Знаете, за неделю до начала войны я записал интервью с одним из популярных российских стримеров. Я уже говорил тогда, что эта война — ошибка и невозможно получить столько, сколько хочет Путин”, - заявил Габидуллин.

Что касается заявлений в Кремле, что на стороне России могут воевать сирийцы, то экс-”вагнеровец” не уверен, что их стоит опасаться украинцам.

“Это только доказывает ужасное отчаяние властей [РФ], показывает метания и поиски помощи. На мой взгляд, это нулевая угроза для украинской армии. Ведь сирийцев - пусть их хоть 10-20 тысяч наберется - били все время. Другой разговор был бы, если бы войска формировались из тех, против кого мы воевали в Сирии, но очевидно, что этого не будет. А афганцы? Не смешите меня. Сколько они терпели после ухода американцев? И все же они были лучше вооружены, оснащены и обучены, чем талибы. Это люди, которых учат только проигрывать”, - считает Габидуллин.

Также российский боевик скептически отнёсся и к “кадыровцам”.

“Я не могу относиться к ним серьезно. Я занимался ими в группе, в 2017 году из них было создано подразделение. И знаешь, что? Несмотря на то, что там были и приличные бойцы, это «подразделение» распалось в первом боестолкновении. Они не удержали позицию, стали отходить назад. Их спасли наемники, занявшие позиции на соседнем холме. Они могут воевать, но не могут действовать в боевых условиях, в повседневных боевых действиях. У них проблемы с организацией и дисциплиной. Да и сам Кадыров хочет сделать в лучшем случае демонстрацию. Это взмах шашкой, показывая свою позицию, и ничего больше. Это не те солдаты, которые захватили Грозный во время войны в Чечне. Не эти солдаты, не этот лидер”, - читает бывший “вагнеровец”.

Ранее Телеграф сообщил, что президент России Владимир Путин подписал в пятницу закон, который позволяет призывать на военную службу граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за различные тяжкие преступления.

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