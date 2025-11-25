План Трампа урезали в полтора раза. Какие условия остались?

Опубликовано: 25.11.2025 08:53 , Обновлено: 25.11.2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенный администрацией Дональда Трампа план мирного урегулирования конфликта с Россией был существенно пересмотрен. После встречи украинской делегации в Женеве и переговоров с американскими и европейскими партнерами, план Трампа урезали в 1,5 раза, но и этот вариант пока не окончательный. Узнали, что известно на данный момент.

Зеленский оценил урезанный вариант плана Трампа как “вполне жизнеспособный”, с которым “можно работать”.

“По состоянию на данный момент, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28, и многие правильные вещи учтены в этих рамках. Есть сейчас над чем поработать всем вместе – очень непросто, – чтобы сделать финальный документ, и нужно сделать все достойно… Это действительно правильный подход – чувствительные вещи, сенситивные, я обсужу с президентом Трампом”, – заявил политик в своём традиционном вечернем обращении к украинской нации.

Зеленский подчеркнул, что Киев готов “работать максимально быстро” и сделать всё ради достижения мирного соглашения.

Тем временем в американской прессе появилась информация о том, какие именно пункты первоначального плана отсеяли по результатам переговоров в Женеве. По данным издания The Post, в новом плане осталось не более 19 пунктов. По информации источников издания, стороны отказались от одного из самых спорных положений первоначального плана — о том, что Украина должна будет юридически отказаться от своих территорий в Донбассе, которые Россия не смогла взять под свой контроль за более чем 11 лет военных действий.

Вместо этого, по словам двух источников, знакомых с ходом обсуждений, вопрос территориальных претензий будет оставлен на усмотрение президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которые должны будут поставить в нём точку позднее.

Новая версия мирного плана, выработанная высокопоставленными делегациями Вашингтона и Киева, по словам источников американских СМИ, оказалась “более приемлемой” для украинцев и исключила несколько положений, которые ранее официальные лица США описывали как “максималистские требования” Москвы.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что администрация Трампа “оптимистично” относится к обновленной версии плана.

А вот вопрос о личной встрече Зеленского и Трампа пока остаётся открытым. Несмотря на то, что сам Зеленский заявил, что планирует лично обсудить некоторые спорные пункты обновлённого плана с американским коллегой, в Белом доме заявили, что пока такая встреча не планируется.

Сообщается, что сегодня Трамп встретится со своим госсекретарем Марко Рубио - именно он в минувшие выходные представлял США на переговорах в Женеве с украинской делегацией.

Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что итоговый мирный план в обязательном порядке должен быть согласован с Россией.

Ранее Telegraf.news рассказал, какие правки в «план Трампа» внесли европейские представители на консультациях в Женеве. Их перспективы пока неясны. Президент США поставил жёсткие временные рамки для принятия мирного соглашения Украиной. В то же время, он не исключил, что предложенный им список может быть отредактирован.

Стало известно, что Европа предложила для мира в Украине. Список требований