Песок из Сахары добрался до Украины — по стране прошли оранжевые дожди

Опубликовано: 24.04.2024 15:25 , Обновлено: 24.04.2024

Во вторник песок из Сахары "пересёк" Средиземное море и накрыл Афины, а уже в среду, 24 апреля, подобное явление наблюдали в Украине. Очевидцы поделились видеороликами с "оранжевым" дождём, а синоптики рассказали, как долго это будет продолжаться.

Так, например, пользователи соцсетей присылали видео из Одессы, Николаева, Винницы, Кропивницкого и Киева.

“Активный циклон с юго-западной Европы высотными потоками принёс пыль и песок, которые при выпадении ливневого дождя оставили след на поверхностях предметов, растениях”, — отметили синоптики Херсонского областного центра по гидрометеорологии.

“В некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а дожди будут с примесью песочных частиц”, — рассказали украинские синоптики. Специалисты добавили, что пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной вплоть до пятницы, а в субботу она “отступит на восток и атмосфера очистится”.

На спутниковом изображении, где пыль обозначена розовым цветом, видно, как она прослеживается над южными и центральными районами, и распространяется на север.

Ранее что-то подобное наблюдали и в Ливии. На видеозаписях, распространяемых местными жителями, видны апокалиптические сцены оранжевого и красного неба, зданий и деревьев. Цвет, вероятно, был чуть более насыщенным из-за приближающихся сумерек.

Ранее Telegraf.news писал, что о Всемирной метеорологической организации заявили: повышение температуры оказывает всё большее влияние на планету в целом и Европу в частности. По оценке специалистов, наш континент нагревается в два раза быстрее, чем все остальные.

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