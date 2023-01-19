Зеленский не уверен, что Путин жив

Опубликовано: 19.01.2023 10:38 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский а Украинском завтраке в Давосе утром 19 января заявил, что отказывается от переговоров с Путиным, потому что не уверен, что тот жив.

По словам украинского лидера, он не совсем понимает, «с кем говорить и о чем говорить».

«Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения», — объяснил Зеленский.

И добавил, что у него нет информации о круге лиц, которые принимают решения в Кремле, передает его слова «Страна».

К слову, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком и «умрет очень быстро», но уже «после победы Украины в войне с Россией». Такая же информация не раз появлялась в западных СМИ,

В свою очередь в Кремле опровергали слухи о болезни Путина, называя информацию об этом Чутками» украинских спецслужб.