Песков рассказал, почему Путина нельзя сравнивать с Хрущевым - "Царствие ему небесное"

Опубликовано: 22.11.2022 14:36 , Обновлено: 22.11.2022

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 21 ноября, что сравнивать генсека СССР Никиту Хрущева и президента России Владимира Путина не стоит.

Все началось с того, что на ежедневном брифинге Дмитрия Пескова спросили, можно ли ситуацию в Украине сравнить с Карибским кризисом во времена Никиты Хрущева.

«Путин — это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», - неожиданно ответил представитель Кремля. Что же касается сравнения Карибского кризиса и войны в Украине, он промолчал.

Напомним, что Карибским кризисом называют противостояние СССР и США в октябре 1962 года на поотяжении 12 дней, когда Москва разместила на Кубе ядерные ракеты в ответ на размещение ядерного оружия США в Турции. Тогда кризис был разрешен с помощью переговоров. СССР забрал свое ядерное оружие с Кубы, а США оставили в Турции свои ракеты, но сняли блокаду с Кубы. Позднее Никиту Хрущева в результате внутрикремлёвского заговора сместили с должности.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос об “унизительности” отступления российских войск из Херсона заявил, что не будет комментировать.

Песков отказался комментировать «унизительное» отступление из Херсона