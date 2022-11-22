Песков рассказал, почему Путина нельзя сравнивать с Хрущевым - "Царствие ему небесное"
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 21 ноября, что сравнивать генсека СССР Никиту Хрущева и президента России Владимира Путина не стоит.
Все началось с того, что на ежедневном брифинге Дмитрия Пескова спросили, можно ли ситуацию в Украине сравнить с Карибским кризисом во времена Никиты Хрущева.
«Путин — это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», - неожиданно ответил представитель Кремля. Что же касается сравнения Карибского кризиса и войны в Украине, он промолчал.
Напомним, что Карибским кризисом называют противостояние СССР и США в октябре 1962 года на поотяжении 12 дней, когда Москва разместила на Кубе ядерные ракеты в ответ на размещение ядерного оружия США в Турции. Тогда кризис был разрешен с помощью переговоров. СССР забрал свое ядерное оружие с Кубы, а США оставили в Турции свои ракеты, но сняли блокаду с Кубы. Позднее Никиту Хрущева в результате внутрикремлёвского заговора сместили с должности.
Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос об “унизительности” отступления российских войск из Херсона заявил, что не будет комментировать.
Песков отказался комментировать «унизительное» отступление из Херсона