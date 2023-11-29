Песков пригрозил стране НАТО военной напряжённостью

Опубликовано: 29.11.2023 15:15 , Обновлено: 29.11.2023

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 29 ноября, что Россия рассматривает закрытие границы Финляндии как потенциальную военную угрозу. По его словам, у Финляндии не было причин это делать.

“Финляндии никто и ничто не угрожает, и в данном случае это, конечно, абсолютно избыточная мера по обеспечению безопасности границы, потому что там нет никакой угрозы и в реальности нет никакой напряженности”, - утверждает официальный представитель президента РФ.

По его словам, Россия может воспринять увеличение вооруженных сил Финляндии на границе с РФ как угрозу. Песков заявил, что “напряженность может как раз возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на границе”.

“Финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу по увеличению концентрации военных подразделений на наших границах”, - пригрозил представитель Кремля.

Что планирует в таком случае делать Россия, Дмитрий Песков не уточнил. Ещё в 2022 году стало известно, что Россия перебросила для участия в войне в Украине большинство своих сухопутных войск, которые располагались вдоль границы с государствами Балтии и Финляндией, сообщало издание Foreign Policy со ссылкой на разведданные.

Тогда РФ убрала от границ стран НАТО значительное число ракетных систем и средств ПВО. В то же время, недалеко от границ Финляндии остался российский флот и авиация.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил 28 ноября, что его правительство приняло такое решение из-за роста просителей убежища, которые заполонили КПП на границе РФ. В Финляндии считают, что это произошло благодаря властям России. «Финляндия намерена прекратить эту практику», — заявил Орпо.

Согласно решению властей Финляндии, переходы будут работать только для грузовых автомобилей.

Ранее Телеграф сообщил, что Финляндия решила закрыть четыре из девяти пунктов пропуска на границе с Россией, чтобы остановить поток просителей убежища в северную страну, заявил в четверг, 16 ноября, премьер-министр Петтери Орпо.

Финляндия объявила о полузакрытии границы с Россией