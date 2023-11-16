Финляндия объявила о полузакрытии границы с Россией

Опубликовано: 16.11.2023 15:53 , Обновлено: 16.11.2023

Финляндия решила закрыть четыре из девяти пунктов пропуска на границе с Россией, чтобы остановить поток просителей убежища в северную страну, заявил в четверг, 16 ноября, премьер-министр Петтери Орпо.

В последние дни в Финляндии наблюдается всплеск нелегальных пересечений границы из России, в основном гражданами третьих стран.

В свою очередь, президент Финляндии в среду заявил, что рост числа просителей убежища, прибывающих на восточную границу страны, по-видимому, вызван местью России за оборонное сотрудничество Финляндии с Соединенными Штатами.

“Правительство сегодня приняло решение о том, что Финляндия закроет некоторые пункты пересечения восточной границы. Восточная граница для этой части будет закрыта в ночь с пятницы на субботу”, - сказал премьер Орпо на пресс-конференции.

“Очевидно, что этим людям оказывается помощь, и пограничники также сопровождают их или перевозят к границе”, - сказал Орпо ещё во вторник, имея в виду волну нелегалов в последнее время.

Две страны имеют общую границу протяженностью 1230 км, которая также является внешней границей ЕС. С момента вступления Финляндии в НАТО в начале этого года напряженность в отношениях между двумя странами становится все сильнее. Так, финские службы безопасности недавно предупредили об участившихся попытках онлайн-шпионажа со стороны России.

В свою очередь, пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова отвергла заявление Ниинисте как “абсолютно безосновательное”. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва глубоко сожалеет о решении Финляндии дистанцироваться от того, что он назвал ранее “хорошими двусторонними отношениями”.