Песков пообещал ответ Москвы Лондону на разрушение "Северных потоков" - "Будем думать"

Опубликовано: 01.11.2022 15:00 , Обновлено: 01.11.2022

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 ноября, что в Кремле уверены в участии британских диверсантов в разрушении "Северных потоков". Однако никаких доказательств этим утверждениям не привел.

“Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно, без этого нельзя”, - туманно пообещал Дмитрий Песков, [link href=“https://tass.ru/ekonomika/16215605” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] ТАСС.

По его словам, обвинения Великобритании в организации атаки на “Северные потоки” базируются на неких данных.

“Имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, террористическому акту, в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно учитывать, а международной инфраструктуры энергетической”, - возмутился Дмитрий Песков. Что это за данные и почему Россия до сих пор их не опубликовала, он не смог объяснить.

При этом Дмитрий Песков выказал надежду, что сама идея, озвученная Кремлем, должна внимательно анализироваться в Европе.

“Мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, все-таки этот анализ будет проведен”, - заявил Дмитрий Песков. Что конкретно должны анализировать в Европе, российский чиновник не повесил.

А затем признался, что и те данные, что якобы есть у российских спецслужб, не систематизированы. А поэтому Россия пока не планирует обращаться в Совбез ООН с соответствующими объяснениями.

“Это очень чувствительная область, имеется в виду методика и методология сбора подобной информации. Будет делаться то, что должно в этой ситуации”, - снова был весьма туманным Дмитрий Песков.

Ранее Телеграф сообщил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 ноября потребовала у экс-премьера Великобритании Лиз Трасс ответить, отправляла ли она в США СМС «все сделано» (или «с ним покончено») после подрыва газопроводов «Северный поток». Что происходит?

Захарова потребовала от Трасс объяснить СМС «с ним покончено» после подрыва «Северного потока»