Франция начала создавать спецтрибунал над Россией

Опубликовано: 01.12.2022 08:10 , Обновлено: 01.12.2022

В Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что совместно с другими европейскими странами, а также Украиной начали работать над созданием специального трибунала для России.

«Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами», — заявили там 30 ноября, передает РИА Новости.

Представитель МИД также отметил, что Франция поддерживает и расследования Украины, а также Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для того, чтобы привлечь виновных в преступлениях.

Ранее Телеграф писал, что в конце сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что «никто не собирается признавать» результаты российских «референдумов» в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье. Также он заявил о поддержке международного трибунала над совершившими военные преступления в Украине россиянами.

По словам Жозепа Борреля, должен состояться суд над военными преступниками, убивавшими мирных жителей и совершавшими военные преступления в Украине.

«Мы видели недавние кадры [последствий] резни в Изюме, которые следуют примеру, который мы видели в Буче и других местах. Когда русские войска изгоняют, мы обнаруживаем истинные ужасы их оккупации… Мы полагаемся на Международный уголовный суд и на украинские власти», — заявил он.

ЕС поддержал создание международного трибунала над россиянами. В РФ ответили — «Мы уже привыкли»

Позже Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал по расследованию преступлений агрессии России против Украины.

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