Песков пообещал, что Кремль «тщательно проанализирует» мирный план Китая

Опубликовано: 27.02.2023 13:10 , Обновлено: 27.02.2023

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 27 февраля прокомментировал «мирный план» Китая по Украине, а точнее, «позицию относительно урегулирования украинского кризиса».

Песков заявил, что Кремль «с большим вниманием относится к плану наших китайских друзей».

«Что касается деталей, то они должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных, это очень напряженный процесс», — передает его слова ТАСС.

Напомним, МИД Китая в пятницу, 24 февраля, опубликовал «позицию относительно урегулирования украинского кризиса», которую СМИ называют «мирным планом». Она состоит из 12 пунктов. Некоторые эксперты отметили, что китайский план содержит лишь общие фразы.

Ранее в МИД РФ назвали предложения Китая схожими с российскими.

А вот как отреагировали в Украине, США и Европе.