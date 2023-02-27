Песков пообещал, что Кремль «тщательно проанализирует» мирный план Китая
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 27 февраля прокомментировал «мирный план» Китая по Украине, а точнее, «позицию относительно урегулирования украинского кризиса».
Песков заявил, что Кремль «с большим вниманием относится к плану наших китайских друзей».
«Что касается деталей, то они должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных, это очень напряженный процесс», — передает его слова ТАСС.
Напомним, МИД Китая в пятницу, 24 февраля, опубликовал «позицию относительно урегулирования украинского кризиса», которую СМИ называют «мирным планом». Она состоит из 12 пунктов. Некоторые эксперты отметили, что китайский план содержит лишь общие фразы.
Ранее в МИД РФ назвали предложения Китая схожими с российскими.
А вот как отреагировали в Украине, США и Европе.