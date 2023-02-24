Украина, США и ЕС ответили на "мирный план" Китая - "Ничего нового"

Опубликовано: 24.02.2023 12:17 , Обновлено: 04.07.2024

Публикация Китаем в пятницу документа с изложением своей позиции по конфликту в Украине является "хорошим знаком", заявила украинская дипломатка Жанна Лещинская, призвав Пекин взаимодействовать с Киевом и "делать больше для прекращения войны". А вот в самом Киеве были куда категоричнее.

Выступая в столице Китая, временна поверенная в делах Украины в Пекине, заявила, что “Китай должен сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и восстановить мир в Украине, и призвать Россию вывести свои войска”.

Как нейтральная сторона, Пекин должен говорить как с Москвой, так и с Киевом, добавила она. “Соблюдая нейтралитет, Китай должен разговаривать с обеими сторонами: Россией и Украиной, и теперь мы видим, что Китай не разговаривает с Украиной”, - сказала она.

“На данный момент мы видим, что Китай не поддерживает Украину в ее усилиях, - добавила она. - Мы хотели бы видеть Китай более активным, и мы хотели бы, чтобы Китай сделал больше для прекращения войны”.

“Неприемлемая позиция”

Председатель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде, участник переговоров с РФ в начале вторжения Давид Арахамия назвал предложения Китая неприемлемыми.

“Они несмотря на то, что заявляют о необходимости уважения к суверенитету каждой страны, нигде не указывают о том, что надо выводить войска за границы Украины. То есть нет такого пункта вообще”, - заявил украинский политик.

Давид аразамия аыращил уверенность, что Пекин хочет подыгрывать российской версии так называемых “переговоров”. Как доказательство своих слов, он напомнил, что Китай не голосовал за резолюцию ООН о немедленном выводе рсосийских войск из Украины.

Давид Арахамия пообещал, что Украина сядет за стол переговоры только после того, как Россия отведет свои за границы 1991 года, “а уже потом мы будем садиться за стол и вести переговоры”.

“Ничего нового”

Китай должен выполнить свою обязательства как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций перед лицом вторжения России в Украину, заявил в пятницу посол Европейского союза в Пекине, комментируя опубликованный Китаем “мирный план”.

Выступая в Пекине, посол ЕС Хорхе Толедо Альбинана сказал, что постоянные члены Совета безопасности “несут особую ответственность за защиту устава [ООН] перед лицом такого рода агрессии”, добавив: “Вот почему мы продолжаем призывать принимающий нас Китай выполнить свои особые ответственность”.

Альбинана заявила, что документ из 12 пунктов, опубликованный Пекином ранее в тот же день с подробным изложением его позиции по войне в Украине, “не является мирным предложением”, и его содержание было чем-то, “что мы уже знали”.

“Из того, что я видела, нет упоминания об агрессоре, что странно, потому что ясно, что агрессор есть, агрессия [которая] незаконна и неспровоцирована, так что это немного беспокоит”, - сказала Альбинана.

“Осторожная позиция”

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, заявил, что официальные лица США не исключили шагов Пекина по предоставлению смертоносной военной помощи Москве.

Тем не менее, он считает, что идея о том, что Россия и Китай становятся “нерушимыми союзниками”, опровергнута, потому что Пекин занял осторожную позицию по отношению к войне, отметив, что он воздержался от поддержки Москвы на голосовании по недавней резолюции ООН.

Также 24 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что возможные поставки китайского оружия для поддержки российского вторжения в Украину, не помогут разрешить конфликт, чего, по его мнению, хочет Китай.

“Это не может помочь миру, если Китай в действительности поставит оружие одной стране, которая нарушила международное право в отношении суверенитета Украины и совершала военные преступления”, - сказал Уоллес Sky News в пятницу, когда его спросили о сообщениях о том, что Китай может поставлять оружие России.

“Но я также уверен, что Китай совершенно ясно дал понять, что он хочет, чтобы эта [война] прекратилась”, - добавил он, как сообщает Reuters.

“Конструктивная позиция”

В самом Китае уверяют, что готовы играть “конструктивную роль” в решении вопросов между Украиной и Россией, заявил в пятницу на ежедневном брифинге представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, не раскрыв деталей.

“Мы всегда утверждали, что все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, следует поощрять и поддерживать, - сказал Ван. - На основе документа с изложением позиции Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине Китай готов продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса в Украине”.

“Схожая” позиция

В России мирные предложения Китая оценили раньше их публикации. В МИД РФ их назвали схожими с российскими. Москва после серии катастрофических поражений и и бегства российских войск с ряда ранее захваченных территорий просит Запад и Киев начать мирные переговоры. Но при этом настаивает, что хочет оставить пол своим контролем часть оккупированных районов.

“В целом в рамках инициативы Пекин призывает к отказу от ментальности холодной войны, выступает за соблюдение принципа неделимости безопасности, за выстраивание сбалансированной эффективной устойчивой архитектуры безопасности и не приемлет укрепления безопасности одних стран за счет безопасности других. Это схоже с нашими подходами”, — подчеркнула туманно Захарова.