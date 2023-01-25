Песков ответил Подоляку на предсказание ударов по Москве

Опубликовано: 25.01.2023 13:20 , Обновлено: 25.01.2023

Представитель Кремля Дмитрий Песков 25 января заявил, что слова советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможных ударах по Москве и Питеру «подчеркивают правильность» выбранного властями России пути.

Песков считает, что Киев «не гнушается ничем».

«Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность намерений, намерений оградить себя от такой опасности», — сказал он.

Напомним, накануне Михаил Подоляк заявил, что «эскалация войны внутри России – неизбежна» и ударам «будут подвержены» в том числе «изнеженные» Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

При этом он не уточнил, кто будет наносить удары, заявив, что Украина не бьет по России. По его мнению, это будет «уже внутренней проблемой» РФ.