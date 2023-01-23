Песков ответил, почему указ о мобилизации в РФ все еще действует

Опубликовано: 23.01.2023 13:36 , Обновлено: 23.01.2023

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что указ о «частичной» мобилизации, подписанный в конце сентября 2022 года, продолжает действовать. И объяснил это нуждами Министерства обороны.

Песков утверждает, что призыв по мобилизации завершили, как только Минобороны объявило о наборе необходимого количества военнослужащих.

По его словам, указ нужен, потому что он «включает и другие задачи, необходимые минобороны, они реализуются».

Напомним, ранее Песков несколько раз отрицал возможную новую мобилизацию в России. Он заявил, что слухи нагнетаются «из-за рубежа». К слову, именно так представитель президента РФ делал и накануне объявления прошлой частичной мобилизации.