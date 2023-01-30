Опубликовано: 30.01.2023 13:34 , Обновлено: 30.01.2023

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом.

Представитель Кремля назвал заявление «ложью». Он утверждает, что «никаких угроз ракетами не было».

По версии Пескова, Путин сказал Джонсону, что что вступление Украины в НАТО и размещение ракет у границ России «будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты».

«Если этот пассаж был таким образом воспринят, это очень неловкая ситуация», — резюмировал пресс-секретарь российского президента.

Напомним, ранее Джонсон в трехсерийном документальном фильме «Путин против Запада» сообщил, что перед тем, как Россия ввела войска в Украину, у них с российским президентом состоялся «очень долгий и максимально экстраординарный разговор».

«В какой-то момент он [Путин] угрожал мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту» или что-то в этом роде», — сказал Джонсон.

Кроме того, министр обороны Великобритании Бэн Уоллес также раскрыл подробности своего разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу и главой Гешнтаба РФ Валерием Герасимовым накануне войны в Украине.