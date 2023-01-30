Джонсон заявил, что Путин угрожал ему ракетным ударом

Опубликовано: 30.01.2023 08:15 , Обновлено: 30.01.2023

Экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в трехсерийном документальном фильме «Путин против Запада» раскрыл подробности своего телефонного разговора с Владимиром Путиным перед тем, как тот ввел войска в Украину. Об этом сообщил Sky News.

По словам британского политика, у них с российским президентом состоялся «очень долгий и максимально экстраординарный разговор».

Джонсон утверждает, что заверял Путина в том, что ввод войск в Украину «станет «полной катастрофой» и предупредил о последующих западных санкциях и поддержке Киева Британией. А также убеждал в том, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время.

«В какой-то момент он [Путин] угрожал мне и сказал: “Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту” или что-то в этом роде», — сказал Джонсон.

Ранее Телеграф писал, что президент России Владимир Путин и официальные лица Кремля неоднократно за 11 месяцев с начала вторжения в Украину предупреждали Запад о «красных линиях», которые тот не должен переступать. Однако Соединенные Штаты и другие западные союзники Украины неоднократно это делали. Эксперты рассказали, почему.