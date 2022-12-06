Песков ответил, будет ли в России новая мобилизация отсылкой к Путину

Опубликовано: 06.12.2022 14:50 , Обновлено: 06.12.2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, планируется ли новая волна мобилизации дал уклончивый ответ, в котором нет четкого опровержения.

«Очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях, и нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Минобороны, от президента. А что касается мобилизации, то президент уже все сказал, поэтому на эти сообщения не стоит обращать внимание», — пространно ответил глава пресс-службы Кремля.

Дмитрий Песков ещё раз заявил, что Владимир Путин не собирается издавать указ о завершении мобилизации. «Мы же уже здесь все разъясняли, тут нет никаких новаций», — уточнил он.

“Нам хватит”

Ранее на встрече с матерями мобилизованных президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос одной из участниц.

— С ужасом думаю, исполнится 18 лет, и этот пойдёт, — сказала женщина о своем 17-летнем сыне.

-Не надо, не надо, хватит нам, — ответил Владимир Путин.

Путин рассказал матерям, почему их дети гибнут в Украине — «Живут или не живут, непонятно»

Слухи о второй волне мобилизации в России начались почти сразу, как власти РФ заяивли о завершении первой. Для многих доказательством таких планов является отсутствие указа Путина о завершении мобилизации. А российские военкоры, поддерживающие вторжение в Украину, прямо пишут, что без всеобщей мобилизации России не победить.

Например, телеграм-канал российский участника вторжения на Донбассе Егора Гузенко написал: «Всеобщая мобилизация будет с января. Новый Год погуляете дома, а дальше все на войну. Только все вместе вывезем, иначе победе не быть».