Песков отреагировал на информацию о неудачном запуске ракеты «Сармат»

Опубликовано: 22.02.2023 13:06 , Обновлено: 22.02.2023

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 22 февраля ответил на просьбу журналистов прокомментировать опубликованную CNN информацию о неудачном запуске РФ ракеты «Сармат».

Представитель Кремля не был многословным.

Он заявил, что «не может ответить на этот вопрос», заявив, что «это все-таки прерогатива Минобороны».

Напомним, ранее CNN со ссылкой на источники написало, что во время визита американского президента Джо Байдена в Киев 20 февраля Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Однако в США считают, что испытания «провалились».

[info_b]Ракета «Сармат» появилась на вооружении РФ для замены советских межконтинентальных баллистических ракет Р-36М2 Воевода. Ее разработку вели в Государственном ракетном центре имени Макеева с 2009 года.[/info_b]