Песков объявил об успехе Путина в деле с яйцами

Опубликовано: 18.12.2023 14:23 , Обновлено: 18.12.2023

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 18 декабря, что «правительство РФ и Минсельхоз энергично работают над снижением цен на яйца». И рассказал, что на это повлияло.

В стабилизации ситуации с ценами на куриные яйца сыграл роль «ускоряющий эффект прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, заявил Песков. И при этом добавил:

«Но здесь не нужно говорить, что до этого все бездействовали. Нет. Энергичные меры принимаются, рынок достаточно подвижный, существует целый ряд причин, коими был обусловлен рост».

Пресс-секретарь также сообщил о решении Совета Евразийской экономической комиссии – установить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц . В соответствии с решением, льгота будет предоставляться c 1 января по 30 июня 2024 года для поставок в Россию до 1,2 миллиарда штук яиц.

Ранее Путин говорил на пресс-конференции, что «спрос на яйца увеличился в связи с ростом доходов, поскольку это доступный белок». Объемы производства, по его словам, не поспели за спросом. Еще «не открыли вовремя импорт в должном объеме».

Напомним, ранее Телеграф писал, что, по данным Росстата, с начала года яйца в целом по России выросли в цене на 46,2%. И только в ноябре – на 15%. И что Беларусь готова поставить в Россию излишки яиц и куриного мяса, об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Бартош.

Минсельхозпрод Беларуси пообещал поставить «братской России» излишки яиц