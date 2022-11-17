Песков обвинил США во взрыве ракеты в Польше

Опубликовано: 17.11.2022 09:46 , Обновлено: 17.11.2022

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 16 ноября заявил, что не считает Россию виновной во взрыве ракеты в Польше.

«Американцы говорят в парадигме “если бы не было того-то, то и не было бы этого”. Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — поделился примером своей логики Дмитрий Песков.

Он также обвинил Польшу в том, что она не сразу объявила о непричастности России, а провела настоящее расследование инцидента, в результате которого погибли 2 человека.

“Поляки имели все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить о том, что речь идет об обломках ракеты С-300. И, соответственно, сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношения к российским вооруженным силам”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что российские войска “сильно пострадали” после девяти месяцев войны с Украиной. Но Киеву он все равно посоветовал начать переговоры, так как военным путем освободить все территории, наверное, не получиться.

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