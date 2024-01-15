Песков не подтвердил сбитие двух российских самолётов украинцами. Залужный показал видео

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Опубликовано: 15.01.2024 12:41 , Обновлено: 15.01.2024

Пресс-секретарь Кремля 15 января уклончиво ответил на просьбу прокомментировать распространенную украинскими СМИ информацию о сбитых над Азовским морем российских самолётах А-50 и Ил-22.

“Нет, информации нет… Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции”, - заявил пресс-секретарь Владимира Путина, посоветовав спросить в Минобороны РФ.

В то же время, в украинских СМИ вечером 14 января появилась информация о том, что над Азовским морем в районе города Бердянск Запорожской области украинские военные сбили два российских самолёта. По предварительным данным источников, речь идёт о специальном самолете разведки А-50 (“российский AWACS”) и бомбардировщик Ил-22М11.

ВСУ подбили российский бомбардировщик и самолет-радиоразведчик над Азовским морем — УкрСМИ

Позднее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем были сбиты Воздушными силами ВСУ. Он опубликовал видео с предполагаемыми маршрутами самолётов до момента сбития.

«Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!» — сказано в сообщении Залужного в его официальном телеграм-канале.

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Минобороны РФ пока никак не прокомментировало информацию об инциденте.

В то же время, российские СМИ подтвердили, что, как минимум, один самолёт - Ил-22 - получил повреждения в ходе “некого воздушного инцидента”, но сел в Анапе, утверждает издание Edaily.

А российский Телеграм-канал fighter_bomber сообщил, что трагедия всё-таки произошла. Но [link href=“https://t.me/fighter_bomber” rel=“noopener” target=“_blank”] не уточнил [/link] детали, лишь упомянув о ее “масштабе”.

“Трагедия она всегда трагедия. Особенно когда она такого масштаба. Кто бы там не находился. Кто виноват в гибели лётчиков, мы скорее всего не узнаем. Погибшим вечного полета, раненым скорейшего выздоровления и возвращения в строй. А конкретику требуйте в МО и у админов ###### каналов, которые считают именно себя настоящими патриотами страны и точно знают что можно писать, а что нет”, - говорится в сообщении.

Некоторые пророссийские телеграм-каналы предположили, что причиной крушения А-50 мог стать «дружественный огонь» российской ПВО.