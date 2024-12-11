«Первые сигналы обнадеживают» - В ООН назвали условия исключения сирийской ХТШ из списка террористов

Опубликовано: 11.12.2024 09:24 , Обновлено: 11.12.2024

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен озвучил условия, при которых Организация объединённых наций может исключить сирийскую "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) из списка запрещенных террористических группировок.

Выступая на днях с докладом на закрытом заседании Совета безопасности ООН, Педерсен заявивл, что “первые сигналы от вооруженных группировок в Дамаске обнадеживают”, поскольку они уже продемонстрировали готовность к сотрудничеству и стремление защитить существующие государственные институты, сообщило издание The Guardian.

При этом спецпосланник ООН подчеркнул, что ХТШ, которая стала главным драйвером наступления, приведшего к свержению Башара Асада, не может “управлять Сирией так, как она управляла Идлибом”. Эта северная провинция была главной базой боевиков ХТШ - именно откуда группировка начала военный прорыв, приведший к внезапному краху экс-президента.

Педерсен напомнил, что согласно резолюции ООН 2254, “Фронт ан-Нусра” - предшественник ХТШ – считается террористической организацией. Это, по его словам, является “осложняющим фактором для всех нас”.

“Мы должны быть честными и смотреть на факты. Прошло девять лет с момента принятия этой резолюции, и реальность пока такова, что ХТШ и другие вооруженные группировки посылают сирийскому народу добрые послания о единстве и инклюзивности. В Хаме и Алеппо на местах наблюдаются обнадеживающая ситуация”, - заявил спецпосланник по Сирии.

В качестве приемлемого варианта Педерсен назвал официальный роспуск группировки и её реформирование в группу, открыто выступающую против международного террора. Такой вариант ранее озвучило и руководство самой группировки. Это, по словам представителя ООН, позволило бы организации обойти проблему признания группировки террористической.

“Рискуем новым конфликтом в Сирии”

Тем не менее, Педерсен признал, что пока сохраняется высокий риск того, что за “фасадом единства” скрываются соперничающие фракции и даже целые страны, “полные решимости продвигать свои индивидуальные интересы”.

“Нам необходимо сосредоточиться на надежных и инклюзивных переходных договоренностях в Дамаске. Это означает, что нам нужны упорядоченные инклюзивные договоренности, обеспечивающие максимально широкое представительство сирийского общества и партий. Если этого не произойдет, мы рискуем новым конфликтом в Сирии”, - подчеркнул Педерсен.

Тем временем дипломаты заявили, что подготовка к выборам в Сирии займет целых 18 месяцев, а это долгий срок для преодоления религиозного и этнического раскола.

Ранее Telegraf.news рассказал, что группировка “Хайят Тахрир аш-Шам” сформировала в провинции Идлиб “Правительство спасения Сирии”. Её руководитель Мухаммед аль-Башир накануне заявил, что до 1 марта 2025 года будет исполнять обязанности премьер-министра переходного правительства страны.

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