"Переходит все границы" - Спецпосланник Трампа обвинил Россию в ударах по гражданским объектам в украинских Сумах

Опубликовано: 13.04.2025 20:07 , Обновлено: 13.04.2025

Спецпредставитель президента США по Украине, отставной генерал Кит Келлогг 13 апреля прокомментировал удары по центру украинского областного центра Сумы. Он обвинил Россию в обстреле гражданских объектов.

“Сегодняшнее нападение российских войск на гражданские объекты в Сумах, совершенное в Вербное воскресенье, переходит все границы приличия. Есть множество убитых и раненых среди гражданского населения. Как бывший военный лидер, я понимаю, что такое целенаправленное нападение, и это неправильно. Именно поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец этой войне”, - написал спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг.

В воскресенье по Сумам, как заявляют украинские власти, было внесено два удара ракетами. Известно, что по меньшей мере 32 человека погибли и многие получили ранения.

Власти России пока не комментировали сами удары и количество жертв. Министерство внутренних дел Украины, в свою очередь, сообщило, что пострадали 84 человека, в том числе семеро детей. А президент Украины объявил, что “российские снаряды попали в обычную городскую улицу, в обычную жизнь — жилые дома, учебные заведения, автомобили на улице”.

В то же время, российские военкоры утверждают об «очень точном» поражении конгресс-центра Сумского государственного университета и корпуса №2 Банковской академии.

«Кстати, первый часто использовался для собраний и конференций. И там вполне могли сегодня проходить “мероприятия” украинских военных. Как и в Банковской академии», — написал блогер Юрий Подоляка.

В свою очередь, мэр украинского Конотопа Артем Семенихин заявил, что на месте удара по Сумам были сборы 117-й бригады теробороны, которая отмечала 7 годовщину своего создания. Однако, по его словам, военные не пострадали, поскольку находились в укрытии.

Мэр Конотопа при этом назвал «мразью и чучелом» главу Сумской области Артюха и призвал его до 18:00 «встать на колени и извиниться перед людьми». Он обвинил чиновника в том, что тот был на месте в момент удара и «драпал» оттуда, «сбивая детей».

Ряд международных представителей, включая главу европейской дипломатии Каю Каллас, президента Франции Эммануэля Макрона и гуманитарного координатора ООН в Украине Маттиаса Шмале, осудили удар по Сумам. Каллас назвала инцидент «ужасающим примером усиления атак России», а Шмале напомнил, что международное гуманитарное право «строго запрещает нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру».

В украинских Сумах погибли 32 человека в результате удара по центру города