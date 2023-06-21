Пентагон завысил сумму военной помощи Украине на $6,2 млрд

Опубликовано: 21.06.2023 09:11 , Обновлено: 21.06.2023

Пентагон признался в завышении суммы военной помощи Украине. Как пояснила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, США потратили на боеприпасы, ракеты и прочее оборудование, поставленное в Украину, на 6,2 млрд долларов больше запланированного. Виной тому, как уверяют в Пентагоне - бухгалтерская ошибка.

Сумма превышения финансирования, направленного на вооружение украинских военных, более чем в два раза превышает обнародованную ранее сумму в 3 млрд долларов. Таки цифры в мае озвучивали источники из Министерства обороны США, сообщило агентство Reuters.

В ходе брифинга во вторник, 20 июня, Сабрина Сингх рассказала, что суммы, выходящие за рамки запланированного финансирования, были обнаружены после того, как специалисты Пентагона провели более тщательный анализ документации и протоколов оценки оборудования, на основании Положения о финансовом управлении и политики Министерства обороны.

Из этих потраченных сверх нормы 6,2 млрд долларов 3,6 млрд долларов пришлись на 2023 финансовый год, а 2,6 млрд долларов - на 2022 финансовый год,

При этом официальный представитель Пентагона подчеркнула, что допущенная “бухгалтерская ошибка” никоим образом не повлияла на поддержку Украины со стороны США.

Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму ракетами Storm Shadow и HIMARS. Что говорят в Киеве?

Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Киев в “полноценном втягивании США и Великобритании в конфликт”. Поводом стало использование Вооружёнными силами Украины ракет Storm Shadow и HIMARS, переданных Киеву западными союзниками.

Шойгу заявил о том, что использование этих ракет для “ударов по территории Российской Федерации, включая Крым”, то есть “вне зоны проведения специальной военной операции”, повлечет за собой “незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины”.