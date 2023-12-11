ФСБ заявила о массовой диверсионной сети украинцев в Крыму. В чем обвинила?

Опубликовано: 11.12.2023 11:12 , Обновлено: 15.11.2024

В ФСБ России 11 декабря сообщили, что обнаружили в Крыму крупную украинскую агентурно-диверсионную сеть. По словам представителей ФСБ, украинские партизаны намеревались и проводили диверсии и покушения на российских чиновников и военных на полуострове.

По утверждению российской спецслужбы, они задержали “18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и поселке Кореиз”. Всего ФСБ возбудила совместно с СК РФ 30 уголовных дел ‘террористической направленности”.

В ФСБ утверждают, что “глубоко законспирированная разветвленная агентурная сеть украинских спецслужб” в Крыму была создана “под контролем так называемых западных кураторов”. Среди предполагаемых целей украинских партизан в ФСБ назвали: назначенный Россией глава администрации Крыма Сергей Аксенов, спикер российского парламента Крыма, назначенный властями РФ мэр Ялты, блогер Александр Талипов, бежавший из Украины экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. В ГУР и СБУ Украины пока не комментировали заявление ФСБ.

Ранее Телеграф сообщил, что в 2022 году основатель Tesla и SpaceX Илон Маск якобы тайно поручил своим сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот.

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