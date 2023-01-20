Пентагон опубликовал новый список вооружения для Украины

Опубликовано: 20.01.2023 09:36 , Обновлено: 20.01.2023

США объявили о новом военном пакете для Украины на сумму 2,5 миллиарда долларов. На сайте Пентагона опубликовали полный список вооружений, который планируют поставить Киеву.

В пакет вошли 59 БМП Bradley и 90 бронированных машин Stryker. А еще боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS и системы противовоздушной обороны Avenge.

Полный список нового пакета военной помощи выглядит так:

Однако, о поставке «умных бомб» GLSDB, способных бить на 160 километров и обстреливать Крым, о которых ранее писали СМИ, в новом пакете военной помощи речи не идет.