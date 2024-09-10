"Окажет негативное влияние по всему миру" — BMW отозвала более 1,5 миллиона авто из-за одной проблемы

Опубликовано: 10.09.2024 20:54 , Обновлено: 10.09.2024

Немецкий автопроизводитель BMW сообщил о том, что ему пришлось отозвать более 1,5 миллиона автомобилей по всему миру. Причиной стала проблема с интегрированным тормозным модулем. К слову, это уже второй крупный отзыв машин баварского концерна — ранее из-за некачественных подушек безопасности обратно вернули 1,4 миллиона машин в Китае.

В официальном заявлении крупнейшего немецкого производителя подробностей не рассказали. Руководство компании отметило лишь то, что инцидент наверняка окажет “негативное влияние по всему миру”, поскольку акции концерна уже упали.

При этом производитель добавил, что годовая прибыль BMW будет значительно ниже, чем предполагалось, поскольку обнаруженная неисправность оказалась более распространённой, чем думали на первых порах. Несмотря на то, что проблема с тормозами в некоторых новых моделях не представляла угрозы безопасности, дополнительные расходы по гарантии составят “большую трёхзначную сумму”, передала британская газета The Guardian.

Также в концерне сообщили, что около 1,2 миллиона пострадавших автомобилей уже доставили покупателям. Однако поставку около 320 тысяч новых авто в компании отложили, что, скорее всего, приведёт к сокращению продаж во второй половине года. К слову, инцидент стал очередным ударом по автопрому Германии, который пошатнулся после заявления Volkwagen о том, что он впервые в своей истории рассматривает возможность закрытия заводов в стране.

[info_b]Тормозная система производства Continental используется в различных моделях BMW, которые сошли с конвейеров в июне 2022 года, включая внедорожники BMW X1, X2 и X5, Mini Cooper и Countryman, а также роскошный Rolls-Royce Spectre. Понятно, что лишь у небольшой части автомобилей потенциально может быть неисправность системы. К тому же, их должны были произвести на заводах BMW в Германии, Великобритании, Франции, а также в США, Китае и Южной Корее.[/info_b]

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