Пассажирский Boeing в России сообщил о разгерметизации прямо в полете

Опубликовано: 25.07.2025 09:24 , Обновлено: 25.07.2025

Российское госагентство ТАСС сообщило, что авиалайнер Boeing авиакомпании S7, который летел из Новосибирска в Сочи, доложил о разгерметизации прямо в полете.

В итоге самолёт развернулся и полетел в аэропорт отбытия. Других подробностей пока нет.

Обновлено Самолёт авиакомпании S7 начал кружить над Чулымом, чтобы выработать топливо. Пилоты запросили разрешение на посадку от диспетчеров.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в Амурской области России 24 июля разбился пассажирский самолет АН-24 “Ангара”, который утром внезапно пропал с радаров. На борту самолёта находились шесть членов экипажа и, по разным данным российских ведомств, от 40 до 46 пассажиров, включая детей. По предварительным данным, никому из них не удалось выжить.

В России разбился самолет с десятками пассажиров на борту