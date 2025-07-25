Пассажирский Boeing в России сообщил о разгерметизации прямо в полете
Российское госагентство ТАСС сообщило, что авиалайнер Boeing авиакомпании S7, который летел из Новосибирска в Сочи, доложил о разгерметизации прямо в полете.
В итоге самолёт развернулся и полетел в аэропорт отбытия. Других подробностей пока нет.
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Самолёт авиакомпании S7 начал кружить над Чулымом, чтобы выработать топливо. Пилоты запросили разрешение на посадку от диспетчеров.
Ранее Telegraf.news сообщил, что в Амурской области России 24 июля разбился пассажирский самолет АН-24 “Ангара”, который утром внезапно пропал с радаров. На борту самолёта находились шесть членов экипажа и, по разным данным российских ведомств, от 40 до 46 пассажиров, включая детей. По предварительным данным, никому из них не удалось выжить.
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