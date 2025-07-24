В России разбился самолет с десятками пассажиров на борту

Опубликовано: 24.07.2025 10:32 , Обновлено: 24.07.2025

В Амурской области России 24 июля разбился пассажирский самолет АН-24 "Ангара", который утром внезапно пропал с радаров. На борту самолёта находились шесть членов экипажа и, по разным данным российских ведомств, от 40 до 46 пассажиров, включая детей. По предварительным данным, никому из них не удалось выжить.

Самолет летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. При посадке в аэропорту Тынды он не смог сесть с первого раза, поэтому ушёл на второй круг. Вскоре после этого экипаж перестал выходить на связь, а сам борт в какой-то момент пропал с радаров.

На поиски пропавшего борта отправили вертолет Ми-8 Росавиации. Вскоре в МЧС России сообщили, что спасатели с воздуха обнаружил горящий фюзеляж самолета в 15-16 километрах от аэропорта. Приземлиться в районе места крушения спасательный вертолет не смог, поскольку речь идёт о труднодоступной местности - самолёт разбился на склоне горы. Оперативные службы выехали к месту крушения.

Тем временем Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц (часть 3 статьи 263 УК).

Агентство ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, сообщило, что в качестве одной из версий авиакатастрофы рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости