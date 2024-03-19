Пашинян заявил о риске начала войны с Азербайджаном "в конце недели"

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Опубликовано: 19.03.2024 13:36 , Обновлено: 19.03.2024

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел в Тавушской области страны заявил о "новой войне", которая может начаться до конца недели, если Ереван не станет обсуждать проблему делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Видео разговора опубликовал местный телеканал.

При ответе на вопрос одного из жителей Пашинян сказал, что можно сейчас заявить об отказе Баку в проведении делимитации и демаркации (определение границы).

“Но это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики [Армения], вы скажете: “Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали”, – пояснил премьер-министр.

По его словам, при проведении делимитации и демаркации в селе Киранц Тавушской области линия соприкосновения с ВС Азербайджана станет признанной границей и там будут патрулировать пограничники.

“Граница – это правовая ограда. Самым важным результатом делимитации может стать то, что войска оставят позиции, а им на смену придут пограничники. Там, где стоят пограничники, не принято стрелять друг в друга, и, по сути, на этом участке нет территориального спора”, – сказал Никол Пашинян.

Он добавил, что для Еревана важно зафиксировать территориальную целостность Армении и получить признание в этом от соседних стран. Глава армянского правительства также сообщил, что Азербайджан не планирует покидать те участки границы Армении, которые Баку стал контролировать в результате военного конфликта 1990-х годов.

Конфликт по территориальным уступкам

О делимитации границы в этом регионе заговорили снова, когда 9 марта в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что при проведении демаркации границы с Арменией должны решиться “вопросы освобождения четырех эксклавных сел”.

Никол Пашинян тогда ответил, что никакие села в Тавуше Ереван не планирует передавать.

Согласно позиции армянских властей, при делимитации границы надо будет учитывать существование армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на землях бывшей Советской Армении.

В начале 1990-х стороны конфликта фактически поглотили эти анклавы. В Ереване считают, что Баку контролирует 31 село, которое входило в состав Армянской ССР.

Ранее Телеграф рассказывал об ультиматуме Пашиняна ОДКБ. По словам премьера, Армения выйдет из союза, если его руководство не обозначит, как оно видит границы суверенной территории страны.

«Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ» — Пашинян выдвинул ультиматум военному союзу