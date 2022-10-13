ПАСЕ объявила Россию «террористическим режимом»

Опубликовано: 13.10.2022 15:17 , Обновлено: 04.07.2024

Парламентская ассамблея Совета Европы 13 октября приняла резолюцию, в которой назвала Россию страной с «террористическим режимом».

Резолюцию «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» приняли 99 депутатов ассамблеи, 1 воздержался.

В документе сказано, что «агрессия России против Украины должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности».

Также в проект резолюции внесли поправку, которая предлагала «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом». Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался.

А еще в резолюцию включили поправку с призывом предоставить Украине системы ПВО.

Перед голосованием в ПАСЕ по видеосвязи выступил президент Владимир Зеленский. Он призвал поддержать резолюцию.

Ранее Телеграф писал, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) 12 октября приняла резолюцию, которая осуждает «незаконную аннексию Россией» территории четырех областей Украины. Среди тех стран, кто был против ее принятия, оказалась Беларусь.

Генассамблея ООН осудила Россию за аннексию областей Украины. Кто, кроме Беларуси, был против?