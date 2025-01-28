Парламент Грузии предложил вооружить пистолетами членов ЦИК

Опубликовано: 28.01.2025 19:56 , Обновлено: 28.01.2025

Парламент Грузии, в котором заседают только представители правящей партии "Грузинская мечта" (депутаты от оппозиции не признали результаты выборов и отказалась приносить присягу), предложил законопроект, который вооружит членов ЦИК страны.

Согласно проекту, председатель и члены Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК) получат право носить служебное штатное короткоствольное оружие.

Мало того, если закон вступит в силу, то после окончания срока полномочий члены ЦИК, которые непрерывно исполняли свои обязанности в течение четырёх лет, смогут также носить с собой огнестрельного оружие для самообороны и спортивной стрельбы.

Тем временем 28 января был обнародован отчет Мониторингового комитета ПАСЕ, в котором говорится, что в Грузии должны быть проведены перевыборы в правомент и все политзаключенные должны быть освобождены к апрельской сессии 2025 года.

В свою очередь, правящая “Грузинская мечта” отвергла обвинения и уже заявила, что следующие выборы пройдут не ранее 2028 года.

Ранее Teleggraf.news писал, что бывший футболист, Михаил Кавелашвили, избранный на пост президента коллегией выборщиков парламента, контролируемого партией “Грузинская мечта”, принес присягу на фоне протестов в стране и требований оппозиции провести новые выборы в парламент согласно международным стандартам.

Бывший футболист Кавелашвили принес присягу президента Грузии. Что заявила оппозиция?